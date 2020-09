Η κόρη του Κόμπι Μπράιαντ, ο οποίος συγκλόνισε την παγκόσμια κοινότητα με το θάνατό του τον Ιανουάριο του 2020, ”πρωταγωνιστεί” σε μια συγκινητική ανάρτηση της Βανέσα Μπράιαντ στα social media. Η 3χρονη Κάπρι φαίνεται να κυκλοφορεί στο σπίτι, με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του μπαμπά της αγκαλιά. Το βίντεο κοινοποιήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram, στον οποίον πλέον έχουν πρόσβαση μόνο οι διαδικτυακοί της φίλοι.

Capri Kobe Bryant walking around the house with a picture of daddy 🖤 (via vanessabryant/IG) pic.twitter.com/3Qm7XTYVT3

— Overtime (@overtime) September 25, 2020