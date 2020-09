Ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε του Κριστιάν Γκαρίν με 2-1, εξασφαλίζοντας μια θέση στον τελικό του Hamburg European Open στο Αμβούργο, σήμερα θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ για το τρόπαιο. Ο τελικός θα μεταδοθεί σήμερα Κυριακή στις 13:00 από το κανάλι Cosmote Sport 6. Αυτός θα είναι ο 12ος τελικός στην καριέρα του, έχοντας ήδη κατακτήσει 6 τρόπαια με ρεκόρ 6 νίκες-5 ήττες. Ακόμη, θα είναι ο 5ος τελικός σε τουρνουά ATP 500, έχοντας έως σήμερα 4 ήττες. Μέχρι τώρα, για το 2020, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει λάβει μέρος σε δύο τελικές αναμετρήσεις, με μια νίκη στη Μασσαλία και μια ήττα στη Ντόχα.

It’s a 3rd final in 2020 for @StefTsitsipas 🤘

He battles past Garin 7-5 3-6 6-4 to give himself a chance of lifting the #HamburgOpen title on his tournament debut! pic.twitter.com/kiWP4xIZbv

— Tennis TV (@TennisTV) September 26, 2020