Άλλος άνθρωπος σε σχέση με την πρεμιέρα ο νεαρός τενίστας, έκανε πραγματικά ό,τι ήθελε στο γήπεδο. Και αυτή τη φορά έδειξε την τεράστια ποικιλία στο παιχνίδι, η οποία είναι ικανή να κάνει ζημιά σε οποιονδήποτε αντίπαλο!

Ο Κουέβας, για παράδειγμα, ένας σπεσιαλίστας του χώματος, δεν μπόρεσε να πάρει ούτε ανάσα! Και παρότι ανέβασε την απόδοσή του μετά το χαμένο πρώτο σετ, όπου ο Στεφ… έκανε πλάκα, παρότι πήρε πίσω το πρώτο μπρέικ που του έγινε στο δεύτερο σετ (3-3), ήταν αδύνατον να συγκρατήσει τον αντίπαλό του.

New day, new Stef

After playing five sets in his opener, Tsitsipas collects a quick victory over Cuevas 6-1 6-4 6-2 to reach the third round.#RolandGarros pic.twitter.com/uKBYntg522

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 1, 2020