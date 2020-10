Aπ’ όλα είχαν εχθές, 1/10, οι αναμετρήσεις στο πλαίσιο των playoffs του Europa League. Η ΑΕΚ κατάφερε αυτό που φαινόταν ”άπιαστο όνειρο”, πηγαίνοντας στ’ αποδυτήρια για το πρώτο μισό της αναμέτρησης έχοντας ήδη ένα γκολ ”στην πλάτη”. Η Ένωση δε μάσησε, και με καταπληκτικό Σιμόες στο 65′ έφερε το ματς ”στα ίσα”. Ο ήρωας της τελευταίας στιγμής, ο Ανσαριφάρντ, πέτυχε το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση στο 94′, και εξασφάλισε στους κιτρινόμαυρους το ευρωπαϊκό πολυπόθητο ταξίδι.

Από την άλλη πλευρά, η Μίλαν γλίτωσε ”στο τσακ” έναν απρόσμενο αποκλεισμό, περιμένοντας ”σε αναμμένα κάρβουνα” για την πρόκριση, έπειτα από 24(!) πέναλτι. Οι Ιταλοί, παρ’ ότι προηγήθηκαν στο 51′ με γκολ του Σαλαμέικερς, δέχθηκε…απροειδοποίητο γκολ στο 71′ από τη Ρίο Άβε, η οποία απέδειξε πως δεν σκόπευε να παραδώσει τα όπλα. Συνολικά, οι ομάδες ”βάρεσαν” 24 πέναλτι μέχρι να κριθεί ο νικητής, με τη Μίλαν να κερδίζει οριακά με 9-8.

𝙏𝙃𝘼𝙏 penalty shoot-out = 😱😮🤯😳😵😲🥴

AC Milan = through to group stage in dramatic fashion #UEL https://t.co/RD5Qz0utdn

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) October 1, 2020