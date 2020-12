Έρευνες έχει ξεκινήσει η UEFA, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωσή της, σχετικά με την ρατσιστική επίθεση στο πρόσωπο του Πιέρ Γουεμπό, που έλαβε χώρα εχθές, 8/12, στην αναμέτρηση μεταξύ των Παρί Σεν Ζερμέν και Μπασάκσεχιρ στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, η ομοσπονδία προχώρησε σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter, στην οποία και επισήμανε:

“Η UEFA είναι ενήμερη για το συμβάν στον αγώνα Champions League ανάμεσα στην Παρί και την Μπασακσεχίρ και διεξάγει έρευνα. Ο ρατσισμός και κάθε μορφής διάκριση δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο”.

UEFA is aware of an incident during tonight’s Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul Basaksehir and will be conducting a thorough investigation.

Racism, and discrimination in all its forms, has no place within football.

#NoToRacism

— UEFA (@UEFA) December 8, 2020