Τεράστιες διαστάσεις έχει λάβει το περιστατικό με την ρατσιστική επίθεση του τέταρτου διαιτητή, Σεμπάστιαν Κολτέσκου, στον Καμερουνέζο, Πιέρ Γουεμπό στο χθεσινό ματς ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Μπασακσεχίρ.

Οι Τούρκοι αποχώρησαν από το «Παρκ Ντε Πρενς» σε ένδειξη διαμαρτυρίας για το «νέγρος» που ειπώθηκε από τον Ρουμάνο, αλλά από τη πλευρά τους οι διαιτητές παρουσιάζουν τη δική τους εκδοχή στον ρουμανικό Τύπο.

Όπως αναφέρουν, δέχθηκαν και οι ίδιοι ρατσιστική επίθεση από τον πάγκο της τουρκικής ομάδας, αφού όπως αναφέρουν τους αποκάλεσαν «γύφτους».

BREAKING: Voice from the back “In my country, Romanians are gypsy!” No comment.

Initially, I thought it was Topal saying it, judging by lip-reading. I have no certainty on the identity of the one who said it, so I won’t advance any name. pic.twitter.com/cPauQ0lM4t

