Η συνδρομητική πλατφόρμα Disney+ ανακοίνωσε τη δημιουργία της ταινίας για τη ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Η είδηση ήταν γνωστή εδώ και αρκετό καιρό και μάλιστα ο ίδιος ο «Greek Freak» είχε προσχωρήσει σε σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Η Disney δημιουργεί μια ταινία βασισμένη στην ιστορία της οικογένειάς μου και αναζητούν ηθοποιούς για να παίξουν εμένα και τον αδελφό μου, Θανάση, όταν ήμασταν παιδιά. Δεν απαιτείται εμπειρία! Βοηθά αν μοιάζετε με τα όμορφα αγόρια που φαίνονται παρακάτω και έχετε κάποια εμπειρία μπάσκετ ΔΙΕΔΩΣΕ ΤΟ!», είχε γράψει ο Έλληνας σούπερ σταρ, ο οποίος κατέκτησε δύο φορές διαδοχικά, τον τίτλο του MVP στο ΝΒΑ.

Disney is making a movie based on my family’s story and they are searching for actors to play me and my brother, Thanasis, in our younger days. No experience necessary! It helps if you resemble the handsome boys pictured below and have some basketball experience. SPREAD THE WORD!

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 28, 2020