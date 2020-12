Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδωσε συνέχεια στις ερωτήσεις του και αυτή τη φορά αναρωτιέται γιατί δεν υπάρχει ένας ποδηλατόδρομος στα Νότια Προάστια. Βέβαια, να θυμίσουμε πως κατά έναν τρόπον ο Έλληνας πρωταθλητής προκάλεσε ντόρο προ ολίγων ημερών με μια του ανάρτηση στην οποία ανέφερε πως κάποιος θα πρέπει να φτιάξει ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Οι αντιδράσεις ήταν τόσες πολλές ώστε ακόμα και η Ομοσπονδία Αντισφαίρισης να εκδώσει ανακοίνωση για να υποστηρίξει το αυθόρμητο σχόλιό του.

Η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά

Την Παρασκευή, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε στο twitter: «Το έχω απορία το πως έχει περάσει τόσος καιρός και ακόμα να χτιστεί ένας ποδηλατόδρομος εις μήκος των νότιων προαστίων Αθηνών».

«Φωτιά» άναψε στο Twitter το tweet του ο κορυφαίος έλληνας τενίστας, Στέφανος Τσιτσιπάς. Συγκεκριμένα, ο τενίστας με ένα Tweet του έγραψε ότι θα ήθελε πολύ ένα κατάστημα Harrods στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα έγραψε: «Κάποιος πρέπει να χτίσει ένα Harrods στην Ελλάδα. Είναι καιρός».

Someone needs to build a Harrods in Greece. It’s about time.

