Ο διεθνής αμυντικός με 13 συμμετοχές και 1 γκολ με την εθνική ομάδα της Νότιας Αφρικής σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Κυριακής στο Γιοχάνεσμπουργκ, λίγες ώρες μετά τον εορτασμό για τα 50 χρόνια από την ίδρυση της Μαμέλοντι Σάνταουνς, στην οποία αγωνιζόταν τα τελευταία τέσσερα χρόνια.

#RIP #MotjekaMadisha, we are heart broken. The @Masandawana defender passed away in a car accident in Johannesburg, in the early hours of this morning. Our condolences to his family, friends and football fraternity. 🙏🏾🙏🏾🙏🏾 pic.twitter.com/znJ5FXmekI

— South African Football Players Union (@SAFPU_Official) December 13, 2020