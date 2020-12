ΑΕΚ – Ολυμπιακός LIVE

Η ΑΕΚ υποδέχεται τον Ολυμπιακό για την εξ’ αναβολής 1η αγωνιστική του αγώνα. Πρόκειται για μεγάλο αγώνα, καθώς πιθανότατα -αν και νωρίς- θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την έκβαση του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός εάν νικήσει θα απομακρυνθεί από ΠΑΟΚ (-7) και από την ΑΕΚ (-9), ενώ ο Άρης θα βρίσκεται μόλις 5 βαθμούς πίσω ως δεύτερος. Από την άλλη, εάν η ομάδα του Μάσιμο Καρέρα πάρει το ντέρμπι, θα τονώσει την αυτοπεποίθηση της, ενώ στον βαθμολογικό πίνακα θα βάλει «φωτιά» και θα πλησιάσει την κορυφή.

Ο αγώνας ξεκινάει στις 19:30 μ.μ. και τον μεταδίδει το Novasports 1 HD.

Τον Λετονό Αντρίς Τρεϊμάνις όρισε η ΚΕΔ για να διευθύνει το αποψινό εξ αναβολής ντέρμπι. Βοηθοί του 35χρονου ρέφερι θα είναι οι συμπατριώτες του, Χάραλντς Γκουντερμάνις και Αλεκσέις Σπασιονίκοφς, ενώ τέταρτος ο Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος του συνδέσμου Αρκαδίας. Στο VAR θα είναι ο Πορτογάλος, Μπρούνο Εστέβες, ενώ AVAR θα είναι ο Ανδρέας Φωτόπουλος του συνδέσμου Αθηνών.

Θυμηθείτε τον τελικό στις 12/9, τον οποίο είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ

ΑΕΚ (Μάσιμο Καρέρα): Τσιντώτας, Μπακάκης, Νεντελτσεάρου, Τσιγκρίνσκι, Λόπες, Σιμόες, Κρίστιστιτς, Μάνταλος, Γκαρσία, Λιβάγια, Ανσαριφάρντ

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΚ, από την @Stoiximan ! / Our line-up for today’s match against AEK FC is powered by @Stoiximan ! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #Football #LineUp #Stoiximan pic.twitter.com/VLeXts1k1B

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) December 16, 2020