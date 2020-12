Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την απονομή των βραβείων Globe Soccer Awards θα έχουν οι συνδρομητές των καναλιών Novasports, ζωντανά και αποκλειστικά στο Novasports1HD και σε περιγραφή του Ηλία Βλάχου. To σπουδαίο γεγονός λαμβάνει χώρα την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου στις 20:00 και που θα πραγματοποιηθεί σ’ ένα από τα πολυτελέστερα καταλύματα του υψηλότερου ουρανοξύστη στον κόσμο, στο Μπούρτζ Χαλίφα του Ντουμπάι.

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τα κανάλια Novasports, θα μεταδώσουν την φαντασμαγορική βραδιά με τους λαμπερούς καλεσμένους, σε μία τελετή που για πρώτη φορά θα φιλοξενήσει τρία σπέσιαλ βραβεία τιμώντας τις προσωπικότητες του ποδοσφαίρου μεταξύ του 2001 και του 2020 στην κατηγορία Best of the Century. Τα φετινά Globe Soccer Awards που θα διεξαχθούν σε μία ιδιαίτερη περίοδο λόγω του Covid-19, θα έχουν ξεχωριστό χρώμα, καθώς θα αναδείξουν τα μεγαλύτερα ταλέντα του 2020 αλλά και θα βραβεύσουν τους κορυφαίους παίκτες και ομάδες των τελευταίων 20 ετών.

Οι υποψήφιοι στα φετινά Globe Soccer Awards είναι:

Καλύτερος Παίκτης 2001-2020: Andrea Pirlo, Andriy Shevchenko, Andrés Iniesta, Arjen Robben, Cristiano Ronaldo, David Beckham, Fabio Cannavaro, Francesco Totti, Frank Lampard, Gianluigi Buffon, Iker Casillas, Kaká, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Luis Figo, Luka Modrić, Manuel Neuer, Mohamed Salah, Neymar, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Steven Gerrard, Xavi, Zlatan Ibrahimović, Zinedine Zidane

Καλύτερη Ομάδα 2001-2020: Al Ahly, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Manchester United, Paris S. Germain, Real Madrid

Καλύτερος Προπονητής 2001-2020: Alex Ferguson, Carlo Ancelotti, Didier Deschamps, Joachim Löw, José Mourinho, Josep Guardiola, Luiz Felipe Scolari, Marcello Lippi, Vicente Del Bosque, Zinedine Zidane

Παίκτης της Χρονιάς 2020: Ciro Immobile, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Lionel Messi, Marquinhos, Robert Lewandowski, Sadio Mané

Ομάδα της Χρονιάς 2020: Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Sevilla FC

Προπονητής της Χρονιάς 2020: Gian Piero Gasperini, Hans Dieter Flick, Julen Lopetegui, Jürgen Klopp, Thomas Tuchel

