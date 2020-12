Οι Μιλγουόκι Μπακς ηττήθηκαν από τους Νικς στη Νέα Υόρκη, σε μια αναμέτρηση που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο φαινόταν να παλεύει μόνος του, κάνοντας μια σπουδαία και ”διπλή” εμφάνιση στο παρκέ τα μεσάνυχτα της Κυριακής 27/12.

Ο σταρ του NBA προσπάθησε να βρει χώρους και να διεκδικεί κάθε διαθέσιμη μπάλα, με τους γηπεδούχους ωστόσο να έχουν…μελετήσει καλά την περίπτωσή του, κάνοντας του τη ζωή…δύσκολη. Σε 32 λεπτά ο Greek Freak σκόραρε 27 πόντους από 8/10 δίποντα, 1/5 τρίποντα και 8/13 βολές, μάζεψε 13 ριμπάουντ, μοίρασε πέντε ασίστ, έκλεψε τρεις μπάλες και έκανε τρία λάθη.

Δείτε τα highlights της βραδιάς από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

