You’ll never walk alone: Πέθανε η θρυλική φωνή του συνθήματος της Λίβερπουλ, Τζέρι Μάρσντεν [vid] You’ll never walk alone: Η Liverpool τον αποχαιρέτησε με μια ανάρτηση στο twitter. «Με τεράστια λύπη μάθαμε ότι ο Τζέρι Μάρσντεν έφυγε. Τα λόγια του Τζέρι θα ζουν για πάντα μέσα μας».