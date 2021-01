Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 25 πόντους και ο Κρις Μίντλετον πρόσθεσε άλλους 23 καθώς το Μιλγουόκι επικράτησε του Ντιτρόιτ με 130-115 σημειώνοντας την τρίτη συνεχόμενη νίκη του.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς δεν θέλησε να μιλήσει για το αγωνιστικό κομμάτι αλλά εστίασε σε όσα συμβαίνουν στις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες αλλά και για την απόφαση των παικτών να γονατίσουν προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για την απόφαση του εισαγγελέα να μην ασκήσει κατηγορίες κατά το λευκού αστυνομικού που πυροβόλησε τον Τζέικομπ Μπλέικ στο Ουισκόνσιν στις 23 Αυγούστου.

"As Giannis, I stand for change. As my team, we stand for change. Whenever we see something that's not right, we are going to speak up and use our platform the right way." pic.twitter.com/OA8bP5amGt

