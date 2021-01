Την πρόκριση στα ημιτελικά του τουρνουά του Άμπου Ντάμπι πανηγύρισε η Μαρία Σάκκαρη, η οποία επικράτησε της Σοφίας Κένιν με 2-1, με 2-6, 6-2, 6-0. Η Ελληνίδα τενίστρια βρέθηκε πίσω στο σκορ στο πρώτο σετ, ωστόσο…ανασυντάχθηκε και κατάφερε να ”διαλύσει” το Νο4 του κόσμου και να πάρει το ”χρυσό” εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Την Τρίτη 12/01 θα αγωνιστεί κόντρα στην Αρίνα Σαμπαλένκα, διεκδικώντας την πολύτιμη θέση στον τελικό.

Η επικράτησή της κόντρα στην Αμερικανίδα τενίστρια, πρόκειται για την πρώτη νίκη της Σάκκαρη απέναντι σε παίκτρια που βρίσκεται στο Νο4, η πέμπτη της top-5 και η 11η κόντρα σε παίκτρια του top-10.

Αναφορικά με την εν λόγω αναμέτρηση, η Μαρία Σάκκαρη είχε 23 winners και 20 αβίαστα λάθη και η Σοφία Κένιν είχε 8-33, ενώ το παιχνίδι είχε συνολική διάρκεια 1 ώρα και 31 λεπτά.

Η Σοφία Κένιν ξεκίνησε με μπρέικ για το 1-0 στο πρώτο σετ, ενώ σύντομα έκανε το 2-0 κρατώντας το σερβίς. Η Σάκκαρη με love service game μειώνει σε 2-1 και η Κένιν θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο για να φτάσει στο 3-1.

Η Αμερικανίδα σημειώνει 2ο μπρέικ, διαμορφώνοντας το 4-1, αλλά η Σάκκαρη θα πάρει πίσω το ένα από τα δυο μπρέικ και θα μειώσει σε 4-2. Η Κένιν θα φτάσει σε 3ο μπρέικ για το 5-2 και σε 27′ θα κλείσει το σετ στο 6-2.

Στο 2ο σετ η Αμερικανίδα φτάνει αμέσως σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 1ο γκέιμ αλλά η Σάκκαρη θα το σβήσει. Η Ελληνίδα τενίστρια παίρνει το γκέιμ καθώς δεν δέχεται το μπρέικ της Κένιν και κάνει το 1-0. Κρατώντας το προβάδισμα με 2-1 και 3-2, φτάνει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ. Η Κένιν θα σβήσει και τα 2 μπρέικ πόιντ και θα σβήσει και 3ο αλλά με την 4η προσπάθεια η Μαρία θα κάνει μπρέικ (4-2). Με άσο θα ολοκληρώσει το 7ο γκέιμ (5-2) και με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-2 και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

