Αλλαγές έφερε η συμφωνία ανταλλαγής μεταξύ Χιούστον και Νετς, μέσω της οποίας ο Τζέιμς Χάρντεν θα ”μετακομίσει” στους τελευταίους, με Πέισερς, Ρόκετς και Καβαλίερς να επηρεάζονται άμεσα. Στο…ντόμινο που προέκυψε, ”ακούστηκε” και το όνομα του Σάσα Βεζένκοφ, του οποίου τα δικαιώματα παραχωρήθηκαν από τους Νετς στους Κλίβελαντ Καβαλίερς.

Μέρος της συμφωνίας αποτέλεσε και η μετακίνηση του ΛεΒέρτ στους Πέισερς, του Ολαντίπο στους Ρόκετς αλλά και του Άλεν στους Καβαλίερς, οι οποίοι πλέον κατέχουν τα δικαιώματα του Βουλγαροκύπριου μπασκεμπολίστα του Ολυμπιακού.

Cavs also acquired the draft rights Aleksandar Vezenkov from the Nets in this trade. https://t.co/pbV2OwqPV3

— Keith Smith (@KeithSmithNBA) January 14, 2021