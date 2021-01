Μια κίνηση ανθρωπιάς έκανε ο Kyrie Irving των Brooklyn Nets, ο οποίος αγόρασε ένα σπίτι στην οικογένεια του Τζόρτζ Φλόιντ, που δολοφονήθηκε από αστυνομικό στη Μινεσότα των ΗΠΑ.

Την αποκάλυψη έκανε ο Στίβεν Τζάκσον, πρώην παίκτης του ΝΒΑ και στενός φίλος του δολοφονηθέντα Τζορτζ Φλόιντ στο podcast “The Rematch” λέγοντας ότι ο άσος των Νets ήταν από αυτούς που φρόντισαν την οικογένεια που έμεινε πίσω, αγοράζοντας ένα σπίτι για αυτήν.

Η εικόνα του Φλόιντ να παρακαλάει τον αστυνομικό να πάρει το γόνατό του από το λαιμό του, γιατί «δεν μπορεί να αναπνεύσει», είναι μια εικόνα που μας έχει στιγματίσει όλους. Όπως επίσης και η εικόνα της μόλις 6 ετών κόρης του, Gianna, να λέει σε διαδήλωση για το «Black Lives Matter», «ο μπαμπάς μου άλλαξε τον κόσμο», στους ώμους του πρώην ΝΒΑer, Στίβερν Τζάκσον.

Την οικογένεια του Φλόιντ έχει στηρίξει και ο μάνατζερ του ράπερ, Λιλ Ουέιν, δίνοντας ένα ολοκαίνουργιο αυτοκίνητο μεγάλης χρηματικής αξίας, ενώ η τραγουδίστρια Μπάρμπρα Στρέιζαντ έδωσε μετοχές της Disney.

Kyrie Irving bought George Floyd’s family a house, per Stephen Jackson

“Kyrie Irving bought them a house. Lil Wayne’s manager bought them a Mercedes Benz. Barbra Streisand gave them stock in Disney.”

(Via @basketbllnews | h/t The Rematch) pic.twitter.com/J5ad11wIpH

