Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται υπό 14ημερη καραντίνα στην Αδελαΐδα, όπως και πολλοί άλλοι αθλητές (ανάμεσα τους και η Μαρία Σάκκαρη) λόγω του ότι βρέθηκαν κρούσματα κορωνοϊού μεταξύ των επιβαίνοντων στην πτήση που τους μετέφερε από το Άμπου Ντάμπι στην Αυστραλία.

Το Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης είναι… εσώκλειστος σε ξενοδοχείο της Αδελάΐδας, ωστόσο δύο πιτσιρικάδες που έμαθαν ότι ο Σέρβος βρίσκεται εκεί, βρέθηκαν έξω από το κτήριο και έστησαν έναν αγώνα… street tenis χωρίς φιλέ.

Ο Τζόκοβιτς εμφανίστηκε στο μπαλκόνι του, αποθεώσε τους μικρούς, τους έδωσε κάποιες συμβουλές και αφού τους χαιρέτισε αποχώρησε για το δωμάτιο του.

Two young tennis players entertained the men’s world number one tennis player, Novak Djokovic, with a match as he watched from his hotel balcony in where he was in quarantine ahead of the Australian Open. I Read more: https://t.co/jkHcIuVbAj pic.twitter.com/Dpzwech7H3

— RTÉ News (@rtenews) January 19, 2021