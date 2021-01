Θετικός στον κορονοϊό είναι ο Αμερικανός πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού, Ρικ Πιτίνο, όπως αναφέρουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Συγκεκριμένα, ο 68χρονος τεχνικός βρέθηκε θετικός στον ιό σχεδόν αμέσως μετά τον εμβολιασμό του όπου και έλαβε την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της πανδημίας.

Ωστόσο ο Πιτίνο φαίνεται πως πέρασε πολύ ελαφριά την αρρώστια και πλέον βρίσκεται εκτός καραντίνας όντας καλά στην υγεία του και έτοιμος να επιστρέψει στη μεγάλη του αγάπη το μπάσκετ.

Rick Pitino says he received the COVID-19 vaccination, but then was positive for COVID-19.#MAACHoops

