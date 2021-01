Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ LIVE

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 19η αγωνιστική. Οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται ήδη +12 πόντους στη βαθμολογική κατάταξη της Super League, ωστόσο θα διεκδικήσουν με σοβαρότητα ένα «τρίποντο»…γοήτρου. Από την πλευρά τους οι Θεσσαλονικείς «καίγονται» για τη νίκη, η οποία θα τους φέρει στα ίσα’ με τον Άρη των 39 βαθμών.

Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί αποκλειστικά από το Novasports1 στις 19:30.

22′ Ο Μπουχαλάκης επιχείρησε να βρει τον Φορτούνη, ο Ζίβκοβιτς κοντρόλαρε με το στήθος και έβαλε τέλος στην επιθετική πρωτοβουλία του Ολυμπιακού.

4′ Σουτ του Κρμέντσικ μέσα από την περιοχή και αριστερά, έδιωξε ο Σα.

Άρχισε το ματς.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ:

Ζίβκοβιτς, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Ίνγκασον, Βιεϊρίνια, Σβαμπ, Καντουρί, Α. Ζίβκοβιτς, Ουάρντα, Τζόλης, Κρμέντσικ.

Ο Ολυμπιακός έχασε για τελευταία φορά στις 12 Ιουλίου 2020, 1-0 από τον ΠΑΟΚ στο 90′ και μαζί έχασε την ευκαιρία για να τελειώσει το πρωτάθλημα αήττητος. Μάλιστα ο ΠΑΟΚ είναι η μοναδική ομάδα που τον έχει νικήσει στα τελευταία 77 παιχνίδια για τη Super League.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Σα, Ραφίνια, Σεμέδο, Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Καμαρά, Μπουχαλάκης, Φορτούνης, Μπρούμα, Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ

