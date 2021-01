Τα τελευταία χρόνια, ο «Greek Freak» κάνει όργια στα παρκέ του ΝΒΑ με τους Μπακς και γι’ αυτό έχει κατακτήσει το βραβείο του MVP τις δύο τελευταίες σερί σεζόν. Όπως, είναι φυσικό ο Έλληνας φόργουορντ είναι ό,τι καλύτερο διαθέτει αυτή την στιγμή το μπάσκετ της χώρας μας.

Ωστόσο, στην προτίμηση του Σακίλ Ο’ Νιλ για τον αγαπημένο του Έλληνα παίκτη, ο ηγέτης των «ελαφιών» έρχεται δεύτερος!

.@SHAQ says Panagiotis Fasoulas is his all-time favorite Greek player: pic.twitter.com/CixYPXek7D

