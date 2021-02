Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε κερδίσει με 9-0 το 1995 την Ίπσουιτς, ενώ η Λέστερ το 2019 είχε επικρατήσει με 9-0 εκτός έδρας και πάλι της Σαουθάμπτον, η οποία δέχθηκε εννέα γκολ και στο Ολντ Τράφορντ από την ομάδα του Σόλσκιερ.

9-0 – This is only the third ever a side has won a Premier League game by 9+ goals;

1995 Manchester United 9-0 Ipswich Town

2019 Southampton 0-9 Leicester City

2021 Manchester United 9-0 Southampton

Repeats. pic.twitter.com/0vCtj6IBKr

— OptaJoe (@OptaJoe) February 2, 2021