Πέδρο Μαρτίνς και Ραζβάν Λουτσέσκου έκαναν γνωστές τις 11άδες με τις οποίες θα «κατεβάσουν» τις ομάδες τους για τον επαναληπτικό (20:00 – Cosmote Sport 2HD, ) στο Κύπελλο Ελλάδας

Ολυμπιακός: Βατσλικ, Σισέ, Παπασταθόπουλος, Λαλά, Ρέαμπτσιουκ, Μπουχαλάκης, Εμβιλά, Καμαρά, Μασούρας, Ροντρίγκες, Τικίνιο.

Στον πάγκο: Τζολάκης, Κουντε, Ρόνι Λόπες, Ελ Αραμπί, Βρουσάι, Καρβάλιο, Καμαρά, Μπα, Βαλμπουενά.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΟΚ! / Our line-up for today’s match against PAOK! 🔴⚪️#Olympiacos #GreekCup #SemiFinal #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/WMaZAaBJxD

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) April 27, 2022