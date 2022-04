Μέσα από την Ιταλία ανέφεραν το μεσημέρι της Πέμπτης του Πάσχα πως ο Μίνο Ραϊόλα, ένας από τους πιο γνωστούς μάνατζερ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

Τον περασμένο Ιανουάριο είχε νοσηλευτεί λόγω ασθένειας, που δεν είχε γίνει γνωστή, και μάλιστα είχε εισαχθεί και στην εντατική.

Οι πληροφορίες ανέφεραν πως είχε πάρει εξιτήριο και συνέχιζε την ανάρρωση στο σπίτι του.

Μεταξύ των διάσημων πελατών του ήταν ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, ο Πολ Πογκμπά, ο Έρλινγκ Χάαλαντ και ο Μάριο Μπαλοτέλι.

Πάντως, ο στενός του συνεργάτης Χοσέ Φορτές Ροντρίγκες διέψευσε την είδηση.

Μιλώντας στο ολλανδικό NOS υποστήριξε ότι «ο Μίνο είναι σε κακή κατάσταση, αλλά δεν έχει πεθάνει». Να θυμίσουμε πως ο ιταλικής καταγωγής Ολλανδός ποδοσφαιρικός ατζέντης παλεύει με προβλήματα υγείας εδώ και αρκετό καιρό.

Just received a call from a prominent British agent and close friend of Mino Raiola to say that the Italian-Dutch agent has not died but is “very, very ill”. Says reports of his friend’s death are inaccurate.

— tariq panja (@tariqpanja) April 28, 2022