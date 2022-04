Θρήνος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ από την είδηση ότι πέθανε σε ηλικία 57 ετών από ανακοπή καρδιάς, ο Ζόραν Σρετένοβιτς, ο οποίος και έχει γράψει με “χρυσά γράμματα” το όνομά του στην ιστορία του αθλήματος.

The ABA family is deeply saddened to hear that three-time European club champion Zoran Sretenović has passed away at the age of 57.

Both games of U19 #ABAFutureStars Semi-Finals will start with a moment of silence in honour of Zoran Sretenović.

More at: https://t.co/iOmViheaqc pic.twitter.com/2YXyBTXRW4

