Στον Όμιλο της Εθνικής Ελλάδος, τον 3ο Όμιλο, η Κροατία αντιμετώπισε την αρκετά φιλότιμη Εσθονία και μπορεί η “Hrvatska” να πήρε τη νίκη με 73-70, δυσκολεύτηκε όμως πολύ περισσότερο από όσο υπολόγιζε, με την Εσθονία να δείχνει ότι θα μπορούσε να πάρει έστω μία νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Στο δεύτερο ματς του ομίλου, η Εθνική πήρε μία άνετη νίκη επί της Μεγάλης Βρετανίας με 93-77, διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας και θέλει νίκη αύριο κόντρα στην Ουκρανία για να “κλειδώσει” και την κορυφή της βαθμολογίας του ομίλου.

🇬🇷 Kostas Sloukas is just getting warmed up 🔥

📊 21 PTS 5 AST 25 EFF as Greece get the win against GB & advance to the #EuroBasket Round Of 16! pic.twitter.com/he9xsfgLYv

