Μετά από μήνες που ήταν εκτός αγωνιστικής δράσης, ο Κώστας Φορτούνης συμπεριλήφθηκε από τον Μίτσελ στην αποστολή του Ολυμπιακού, για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό (22/10, 19:30) στο Αγρίνιο!

Αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει το ρεπορτάζ των τελευταίων ημερών που ήθελε την επαναδραστηριοποίηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Από την άλλη πλευρά, ο Ουσεϊνού Μπα δεν θα ταξιδέψει με τους Πειραιώτες, αφού ταλαιπωρείται από γρίπη.

Αναλυτικά η αποστολή:

Άβιλα, Μπακαμπού, Μπουχαλάκης, Ελ Αραμπί, Φορτούνης, Ινμπομ Χουάνγκ, Χάμες Ροντρίγκες, Αμπουμπακάρ Καμαρά, Κρίστινσον, Εμβιλά, Μασούρας, Ντόι, Ρέαμπτσιουκ, Πασχαλάκης, Μπιέλ, Ρέτσος, Γκάρι Ροντρίγκες, Σαμασέκου, Παπασταθόπουλος, Στουρνάρας, Βαλμπουενά, Βρουσάι.

Η αποστολή της ομάδας μας για το ματς με τον Παναιτωλικό. / The squad players selected ahead of the match against Panetolikos. 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #PANOLY #Football #FootballGame #SquadList pic.twitter.com/fsBPKNSfhc

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) October 21, 2022