Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επέστρεψαν στον Λευκό Οίκο έπειτα από έξι χρόνια ως πρωταθλητές ΝΒΑ. Συνάντησαν τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, με τον Στιβ Κερ να μιλά για όσα πραγματοποιούνται κατά τις βίας των όπλων.

Η ομάδα του ΝΒΑ είχε κερδίσει back-to-back τίτλους το 2017 και το 2018, αλλά δεν είχε επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο λόγω της παρουσίας του Ντόναλντ Τραμπ.

President Biden kneels in front of the Golden State Warriors as the team poses for a photo at the White House, then pretends to play defense. pic.twitter.com/1XwxilgCl7

— The Recount (@therecount) January 17, 2023