Ο Παναθηναϊκός έχει 6.892 θεατές κατά μέσο όρο στη φετινή Ευρωλίγκα, μόλις το 37,6% της χωρητικότητας του ΟΑΚΑ. Ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε τον συγκεκριμένο αριθμό.

«Έχω υψηλότερα στάνταρ για τους φίλους του Παναθηναϊκού σε σχέση με αυτό. Δεν είμαι ενήμερος για την τωρινή κατάσταση στην ομάδα, αλλά πρέπει να στηρίζεις τους παίκτες σου σε καλές και κακές στιγμές», σχολίασε ο Αμερικανός γκαρντ της Μονακό που είχε συνηθίσει να παίζει σε γεμάτο ΟΑΚΑ στα χρόνια που φορούσε τα πράσινα.

Μάλιστα την ανάρτηση σχολίασε και ο Ντι Τζέι Στέφενς, ο άλλοτε άσος του Ηλυσιακού, της Εφές και της Ζενίτ. «Ναι, είναι τρελό… Αυτό το γήπεδο ήταν κατάμεστο κάθε φορά, όταν έπαιζα στην Ελλάδα στην πρώτη μου χρονιά ως επαγγελματίας», ανέφερε.

I have higher standards for the pana fans than this. I’m not up to date with the current events in the club but support your players in good or bad times https://t.co/yzhBdo9AbZ

— Mike James (@TheNatural_05) March 5, 2023