Bολές κατά της ΕΠΟ, με κύριους αποδέκτες τον Τάκη Μπαλτάκο, τον Ιάκωβο Φιλιππούση και τον Στιβ Μπένετ, εξαπολύει με επιστολή του στην ομοσπονδία ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός ζητεί elite διαιτητή στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά και ξένους σε όλα τα playoffs.

«Έχετε μετατρέψει την Ομοσπονδία σε ένα θέατρο σκιών στο οποίο οι φιγούρες σας πρωταγωνιστούν . Όσο πιο γρήγορα οι υπερεθνικές Συνομοσπονδίες FIFA και UEFA αναλάβουν να σας απομακρύνουν από τη θέση σας και να γυρίσουν σελίδα στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο τόσο καλύτερο θα είναι για όλους», καταλήγει η επιστολή του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Αναλυτικά η επιστολή:

«Αναφορικά με την υπ’ αριθμ, 46 συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, και επειδή εξαιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων στο εξωτερικό δεν μπορώ να παραβρεθώ αυτοπροσώπως , θα ήθελα να θέσω υπόψη σας και υπόψη των λοιπών Μελών της ΕΕ/ΕΠΟ τα εξής:

Λάβαμε όλοι μόλις χθες (06.03.2023) την υπ’ αριθμ. 11/01.02.2023 εγκύκλιο του Εκτελεστικού Διευθυντή, που εισάγεται προς «έγκριση» ως θέμα 6 και με την οποία επέρχονται (ξανά) μια σειρά από εσωτερικές μετακινήσεις υπαλλήλων της Ομοσπονδίας, ενώ σε μια περίπτωση από τις αναφερόμενες προκύπτει και μετάθεση αρμοδιοτήτων.

Κατ’ αρχάς πρέπει να εκφράσω την αντίθεσή μου στην πρακτική του Εκτελεστικού Διευθυντή να επιφέρει αλλαγές στο Οργανόγραμμα της Ομοσπονδίας χωρίς αυτές να έχουν προηγουμένως εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή. Υπενθυμίζω για άλλη μια φορά σε όσους το παραβλέπουν ότι η ΕΠΟ διοικείται από την Εκτελεστική της Επιτροπή, δηλαδή ένα συλλογικό όργανο διοίκησης, και επομένως όλες οι αποφάσεις που λαμβάνονται (αλλά και όλες οι τυχόν ποινικές ευθύνες….) αντανακλούν στην Εκτελεστική Επιτροπή και τα Μέλη της – ανεξαρτήτως σε ποιον ανήκει η πρωτοβουλία. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να λαμβάνονται – εν αγνοία μας και χωρίς την έγκρισή μας – αποφάσεις από υπαλλήλους της Ομοσπονδίας για υπηρεσιακές μεταβολές άλλων υπαλλήλων που μπορεί να έχουν δυσμενείς συνέπειες για την ΕΠΟ και εμάς ως Μέλη της ΕΕ. Απορώ εάν εσείς ως Πρόεδρος και ως νομικός ασπάζεστε τέτοιες πρακτικές και αν τις εγκρίνετε – που όπως προκύπτει δια της σιωπής σας, προφανώς τις εγκρίνετε.

Μου προκαλεί επίσης κατάπληξη το γεγονός ότι ενώ η εγκύκλιος φέρει ημερομηνία πρωτοκόλλου 01.02.2023 και έχει ισχύ (κατά το περιεχόμενό της) από την κοινοποίησή της, άρα έχει παράξει τετελεσμένα καθώς φέρεται κοινοποιηθείσα στους παραλήπτες της αυθημερόν, εισάγεται προς «έγκριση» στη συνεδρίαση της 07.03.2023, δηλαδή ένα και πλέον μήνα μετά. Όπως μου προκαλεί κατάπληξη κυρίως το γεγονός ότι παρότι πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της ΕΕ/ΕΠΟ στις 30.01.2023, εν τούτοις ο Εκτελεστικός Διευθυντής ουδέν ανέφερε για τις προθέσεις του ενώπιον της ΕΕ/ ΕΠΟ σε εκείνη την συνεδρίαση : δεν μπήκε στον κόπο να εξηγήσει ποιοι λόγοι επιβάλλουν τις αποφάσεις αυτές, ούτε ποιοι σκοποί εξυπηρετούνται, ούτε γιατί κάποιοι υπάλληλοι πρέπει να μετακινηθούν ή να αναλάβουν άλλες ή πρόσθετες αρμοδιότητες. Εκτός εάν και εσείς και ο κύριος Φιλιππούσης μας περνάτε για τόσο αφελείς ώστε να πιστέψουμε πως όλες τις αλλαγές ο ΕΔ τις αποφάσισε μέσα στην μια μέρα που ακολούθησε μετά την προηγούμενη συνεδρίαση και ως την έκδοση της εγκυκλίου!

Σας γνωρίζω λοιπόν ότι προσωπικά δεν προτίθεμαι να εγκρίνω καμία τέτοια εγκύκλιο : πρώτον γιατί δεν αναγνωρίζω στον Εκτελεστικό Διευθυντή καμία αρμοδιότητα να «εκδίδει» εγκυκλίους τέτοιου περιεχομένου και δεύτερον διότι δεν είχα ενημερωθεί για το περιεχόμενο της πριν οι αποφάσεις αυτές υλοποιηθούν και δεν γνωρίζω ποιες μπορεί να είναι οι επιπτώσεις τους για την Ομοσπονδία και αν μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω συνέπειες.

Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους ότι από ανάλογες πρωτοβουλίες του (νυν) Εκτελεστικού Διευθυντή στο πρόσφατο παρελθόν αλλά και από άλλες αντίστοιχου χαρακτήρα μεθοδεύσεις η ΕΠΟ έχει βρεθεί αντιμέτωπη με αγωγές και έχει εμπλακεί σε δικαστικές διαμάχες από τις οποίες κινδυνεύει να βρεθεί υπόχρεη με αποζημιώσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ (οι περιπτώσεις των Γ. Δημητρίου, Ντ. Κοξένογλου και Ν. Κολιολιού είναι ενδεικτικές της αυθαιρεσίας με την οποία η Ομοσπονδία κινήθηκε). Είναι ντροπή όσοι είναι εντεταλμένοι να υπερασπίζονται τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας να συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο παραβλέποντας την όποια ζημία μπορεί να επέλθει στα οικονομικά της, την στιγμή που η ίδια η Διοίκηση της ΕΠΟ έχει «ευλογήσει» σκανδαλώδεις εξωδικαστικούς συμβιβασμούς με ανθρώπους που βασίμως απομακρύνθηκαν από τις θέσεις τους λόγω βεβαρημένου ποινικού παρελθόντος.

Επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά ότι θέση μου ως Προέδρου της Superleague 1 είναι να επανέλθουν άμεσα στην υπηρεσία όσοι υπάλληλοι παρανόμως απολύθηκαν ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος περαιτέρω διασυρμού και βλάβης των συμφερόντων της ΕΠΟ η οποία – υπενθυμίζω – συνιστά σοβαρό ποινικό αδίκημα. Σε διαφορετική περίπτωση θα υποχρεωθούμε ως Superleague 1, δηλαδή ως Μέλος και βασικός χρηματοδότης της ΕΠΟ και ο κύριος εκπρόσωπος του επαγγελματικού ποδοσφαίρου, να προβούμε στην άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματός μας ενώπιον των αρμοδίων ποινικών δικαστηρίων της χώρας.

Δυστυχώς κύριε Πρόεδρε εξακολουθείτε την πρακτική του παρελθόντος με την εισαγωγή θεμάτων χωρίς καμία απολύτως τεκμηρίωση, καθώς από την Ημερήσια Διάταξη προκύπτει ότι με τον αριθμό 11 εισάγονται προς συζήτηση «Θέματα Αδειοδότησης» άνευ περαιτέρω λεπτομερειών.

Η υπόθεση της Αδειοδότησης είναι μια ακόμα περίπτωση που συνδέεται με τις αυθαίρετες αποφάσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή αναφορικά με τις υπηρεσιακές μεταβολές που επέφερε στην Ομοσπονδία (υπό την ιδιότητα τότε του Εκτελεστικού Γραμματέα) τις οποίες κι εσείς ο ίδιος ευλογείτε με τη στάση σας. Δεν γνωρίζω τι και ποια «θέματα» μπορεί να εισάγονται. Γνωρίζω όμως ότι η Ομοσπονδία για λόγους που ουδέποτε εξηγήθηκαν αποφάσισε να «ξηλώσει» ουσιαστικά από τη θέση του τον μακροβιότερο Προϊστάμενο σε θέματα Αδειοδότησης μεταξύ των χωρών – Μελών της UEFA κ. Γ. Δημητρίου μόνο και μόνο για να «αλώσει» το Τμήμα Αδειοδότησης ώστε να αδειοδοτηθούν ομάδες – φαντάσματα της Superleague 2 και επειδή ο κ. Δημητρίου δεν ήταν αρεστός στο σύστημα Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

Κύριε Πρόεδρε, βρίσκεστε στη θέση σας για αρκετά ικανό χρονικό διάστημα πλέον ώστε η δικαιολογία «εγώ δεν ήμουν εδώ όταν έγιναν αυτά» που μονίμως επικαλείστε να μην έχει κανένα αντίκρισμα. Οι ευθύνες για την διοικητική αποσύνθεση της Ομοσπονδίας βαρύνουν απόλυτα εσάς τον ίδιο ως θεσμικό προϊστάμενο. Εκτός και αν έχετε αποφασίσει ότι θα βρίσκεστε στη θέση σας ως ντεκόρ στην εξουσία του κ. Φιλιππούση με μόνο κέρδος τις φωτογραφίες με τον κ. Ιφαντίνο δυο φορές το χρόνο.

Βλέπω στην ΗΔ ότι εισάγετε ως θέμα 22 την από 02.03.2023 επιστολή του Αντιπροέδρου της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και εκπροσώπου της Superleague 1 στην Εκτελεστική Επιτροπή κ. Δ Αγραφιώτη. Τα όσα αναφέρονται στην επιστολή αυτή είναι εξαιρετικά σοβαρά : τόσο στο επίπεδο της Διοίκησης της ΕΠΟ, όσο και στο ουσιαστικό σκέλος που αφορά στην αντιμετώπιση του γυναικείου ποδοσφαίρου. Από πού κι ως που, με βάση ποια εντολή και ποια προηγούμενη επεξεργασία ο ΕΔ κ. Ι. Φιλιππούσης πρωτοστατεί με αυτή του την ιδιότητα στην σύσταση «Ένωσης Ερασιτεχνικών Σωματείων Γυναικείου Ποδοσφαίρου» και μάλιστα παρουσιάζοντας στα σωματεία τετελεσμένα;

Μόλις στην προηγούμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής (στις 30.01.2023) παρουσιάστηκε στα Μέλη της ΕΕ μια «Εισήγηση» της Διεύθυνσης Ποδοσφαίρου με θέμα την έγκριση του «Στρατηγικού Πλάνου Ποδοσφαίρου Γυναικών» η οποία μάλιστα έγινε (σύμφωνα με την ΗΔ εκείνης της συνεδρίασης) κατόπιν «αιτήματος της UEFA». Περιέργως η Διεύθυνση Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ στην εισήγηση της δεν περιλαμβάνει την σύσταση Ένωσης Γυναικείου Ποδοσφαίρου στο «στρατηγικό πλάνο». Αλλά μέσα σε ένα μόλις μήνα ο Εκτελεστικός Διευθυντής πρόλαβε να φτιάξει καταστατικό (!!!) να καταστρώσει (προφανώς) την οργανωτική δομή (!!!!) της Ένωσης και να ζητήσει και από τα Σωματεία να συμπορευτούν μαζί (;) του. Μήπως εκτός από Καταστατικό είναι έτοιμος να εμφανίσει στα Σωματεία και Πρόεδρο της Ένωσης ; Είναι δεδομένο ότι τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες δεν αναλαμβάνονται ερήμην του Πρόεδρου της Ομοσπονδίας.

Ως νομικός γνωρίζετε πολύ καλά ότι η σύσταση σωματείων του ΑΚ υπόκειται σε συγκεκριμένες διαδικασίες που αναφέρονται στο νόμο και δεν προκύπτουν δια της άνωθεν επιβολής όπως επιχειρείται στην προκειμένη περίπτωση.

Πότε έγινε η «Ιδρυτική» συνέλευση των Σωματείων – Μελών της Ένωσης χωρίς να το γνωρίζει κανείς; Και αν αυτό έγινε, ποιος πραγματοποιεί τις δαπάνες για τις ενέργειες αυτές χωρίς να ενημερώσει την Εκτελεστική Επιτροπή ; Εγκρίνατε εσείς τις σχετικές ενέργειες χωρίς ποτέ να λάβετε εξουσιοδότηση από την Εκτελεστική Επιτροπή;

Εξάλλου ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας είστε υποχρεωμένος να γνωρίζετε ότι πλέον το γυναικείο ποδόσφαιρο καθίσταται άμεσα συνδεδεμένο με το επαγγελματικό –ιδίως της Α’ Εθνικής – από τη στιγμή που η εμπλοκή των ομάδων της Superleague 1 με το γυναικείο ποδόσφαιρο καθίσταται πλέον υποχρεωτική από τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειοδότησης με πάρα πολύ δυσάρεστες συνέπειες για τις ομάδες που δεν θα καταφέρουν να εκπληρώσουν το κριτήριο.

Είναι δεδομένο ότι η UEFA τοποθετεί την ανάπτυξη του γυναικείου ποδοσφαίρου πολύ ψηλά στις προτεραιότητές της. Ωστόσο, αντί ως Πρόεδρος της Ομοσπονδίας να καθίσετε στο ίδιο τραπέζι με το επαγγελματικό ποδόσφαιρο και την ελληνική πολιτεία και να συζητήσετε τις νομοθετικές εκείνες πρωτοβουλίες που θα δώσουν στο γυναικείο ποδόσφαιρο μια άλλη δυναμική και θα το θέσουν σε επαγγελματικές βάσεις, το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσετε μια ακόμα (ελεγχόμενη) ένωση που θα λαμβάνει μέρος στις εκλογές και θα δίνει μια ακόμα (κατευθυνόμενη) ψήφο. Και φυσικά, θα ελέγχει (κεντρικά) το μέλλον δεκάδων σωματείων σε όλη την Ελλάδα αναλόγως με το ποια είναι τα εκλεκτά του συστήματος Διοίκησης και ποια όχι. Αυτό είναι το όραμά σας για το ποδόσφαιρο στη χώρα: ψήφοι των ενώσεων, συναλλαγή και μικροπολιτική.

Η πρόοδος του γυναικείου ποδοσφαίρου στη χώρα προϋποθέτει κάτι παραπάνω από μια παρουσίαση με power point εννέα (9) σελίδων και μια Ένωση που θα διαχειρίζεται προνομιακά και προς όφελος ημετέρων τις ψήφους της Ένωσης και τα ποσά που θα διοχετεύονται από την UEFA για το γυναικείο ποδόσφαιρο στα επόμενα χρόνια. Εκτός εάν όσοι προωθούν αυτές τις πρωτοβουλίες ενδιαφέρονται ακριβώς γι’ αυτά τα δυο θέματα.

Ως προς το θέμα 26 («Αμοιβές Διαιτητών») και αυτό εισάγεται χωρίς τεκμηρίωση. Θα μας ζητήσετε πάλι κάποια αύξηση για τα Μέλη της ΚΕΔ που τόσο «λαμπρό» έργο παράγουν; Δράττομαι της ευκαιρίας και καθώς αυτή είναι η τελευταία συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής πριν την ολοκλήρωση της Κανονικής Διάρκειας του Πρωταθλήματος και την έναρξη των play off και play out, να τονίσω για άλλη μια φορά τα κάτωθι τα οποία ως Πρόεδρος της Superleague 1 θεωρώ αυτονόητα και που εσείς ως Πρόεδρος της ΕΠΟ είστε υποχρεωμένος να διασφαλίσετε. Εξάλλου ο κ. Μπένετ που θα έπρεπε να τα ακούσει παραμένει «άφαντος» μήνες τώρα : ακόμα περιμένουμε πότε θα δεχθεί να συναντηθεί με την Superleague 1 για να συζητήσουμε ποιες είναι οι σκέψεις του για το μέλλον της Διαιτησίας στην Ελλάδα και πως βλέπει το ρόλο του ως επικεφαλής της Κ.Ε.Δ., όπως επίσης και να μας ενημερώσει λεπτομερώς αναφορικά με τις επικοινωνίες του με τις αλλοδαπές Ομοσπονδίες στην αναζήτηση των top class ευρωπαϊκού επιπέδου διαιτητών που ΠΑΕ της Superleague 1 κατ’ επανάληψη έχουν ζητήσει, για να εισπράξουν εις απάντηση την απόλυτη σιωπή. Επισημαίνω:

• Όλοι οι αγώνες των play off του πρωταθλήματος θα πρέπει να διευθυνθούν από αλλοδαπούς Διαιτητές. Ιδιαιτέρως δε στους αγώνες μεταξύ των τεσσάρων πρώτων ομάδων του πρωταθλήματος θα πρέπει να οριστούν Διαιτητές από την κατηγορία UEFA Elite. Οι δικαιολογίες περί του δήθεν κόστους μετάκλησης των Διαιτητών αυτών είναι αστείες: οι ομάδες όλες έχουν αποδεχθεί να επιβαρυνθούν με το κόστος Διαιτητών που διασφαλίζουν το κύρος του πρωταθλήματος. Περιττό να πω ότι διαιτητής UEFA Elite θα πρέπει να τοποθετηθεί και στον αγώνα της προσεχούς Κυριακής, 12.03.2023, μεταξύ των ΠΑΕ ΑΕΚ και ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ από τον οποίο θα διαμορφωθούν οι συνθήκες εισόδου των ομάδων στα play-off. Οτιδήποτε λιγότερο θα συνιστά ναρκοθέτηση του πρωταθλήματος.

• Ακόμα και στους καθοριστικής βαθμολογικής σημασίας αγώνες των play out του πρωταθλήματος Superleague 1 μεταξύ των ομάδων που θα διεκδικήσουν την παραμονή τους στην κατηγορία θα πρέπει να τοποθετηθούν αλλοδαποί Διαιτητές.

Τέλος , όπως έχω πει ξανά και θα επαναλάβω, το τέλμα στο οποίο βρίσκεται η Ομοσπονδία δεν μπορεί να ξεπεραστεί από την υφιστάμενη Διοίκηση της ΕΠΟ. Τόσο εσείς ως Πρόεδρος όσο και ο Εκτελεστικός Διευθυντής έχετε μετατρέψει την Ομοσπονδία σε ένα θέατρο σκιών στο οποίο οι φιγούρες σας πρωταγωνιστούν . Όσο πιο γρήγορα οι υπερεθνικές Συνομοσπονδίες FIFA και UEFA αναλάβουν να σας απομακρύνουν από τη θέση σας και να γυρίσουν σελίδα στο Ελληνικό Ποδόσφαιρο τόσο καλύτερο θα είναι για όλους όσοι το υπηρετούν με γνώμονα την πρόοδο του και όχι τα ιδιοτελή συμφέροντα».

