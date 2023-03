Μπορεί να μην έχει πολλές πιθανότητες αλλά η Βαλένθια θα κυνηγήσει μέχρι τέλους την είσοδο της στα playoffs της Ευρωλίγκας! Οι «νυχτερίδες» πήραν τεράστια εντός έδρας νίκη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (82-80) με buzzer beater του Γουεμπ και ελπίζουν!

Μετά και από αυτό το αποτέλεσμα οι Ισπανοί βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 14-15 και θα συνεχίσουν την προσπάθεια για να προλάβουν την πρόκριση στην οκτάδα, ενώ από την άλλη οι Τούρκοι έπεσαν στο 17-11 και είδαν το πλεονέκτημα έδρας να δυσκολεύει τρομερά.

NO TIME TO RESPOND…

James Webb tips it in for a HUGE moment in the @valenciabasket season 🚨#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/uJOib2f0XX

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 16, 2023