«Ταύρος» στο Κορωπί ο Αϊτόρ!

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού και μεγάλος άτυχος της σεζόν για τους «πράσινους» συνεχίζει να προπονείται ατομικά στο Κορωπί αλλά και ενημερώνει τους οπαδούς της ομάδας αναφορικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκεται.

Μάλιστα ο πρώτος σκόρερ του «τριφυλλιού» στη Super League, λίγες ώρες μετά την παρουσία του στο «Απόστολος Νικολαΐδης» όπου για το μας με τον Βόλο, ανέβασε το απόγευμα της Τρίτης (4/4) ένα βίντεο στο οποίο πραγματοποιεί ασκήσεις με την μπάλα αποδεικνύοντας τη «δίψα» του για επιστροφή!

Θυμίζουμε ότι ο Αϊτόρ, υπέστη ολική ρήξη χιαστού στις 23 Οκτωβρίου στην αναμέτρηση με αντίπαλο τον Άρη στη Λεωφόρο για την 9η αγωνιστική της Stoiximan Super League με αποτέλεσμα να χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

New week. Non stop working. Let’s go! @paofc_ pic.twitter.com/y9g1v37DFS

— Aitor Cantalapiedra (@AitorCF10) April 4, 2023