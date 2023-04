Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν είναι απλά ένας απ’ τους κορυφαίος παίκτες του πλανήτη. Αποτελεί πρότυπο για εκατομμύρια παιδιά. Τον λατρεύουν, τον έχουν είδωλο και κάνουν τα πάντα για να έχουν κάτι δικό του. Ο «Greek Freak» δύσκολα χαλάει χατίρι και το έδειξε και στην αναμέτρηση των Μπακς με το Μέμφις.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν αγωνίστηκε καθώς ενδιαφέρον δεν υπήρχε για την ομάδα του. Κάποια στιγμή πλησίασε τις εξέδρες και μοίραζε αυτόγραφα στους μικρούς φίλους του Μιλγουόκι που του το ζήτησαν. Οι φωνές απ’ τα πιτσιρίκια έντονες. Κάποια στιγμή κάποιο εξ αυτών φώναζε: «Μπορώ να έχω τα παπούτσια σου;».

Ο Γιάννης έδειξε να σαστίζει λίγο, το σκέφτηκε μόλις εκατοστά του δευτερολέπτου και απλά τα έδωσε! Έβγαλε τα παπούτσια του, τα υπέγραψε και τα χάρισε στο παιδί που του τα ζήτησε. Εκείνο συγκινήθηκε και δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του.

Δείτε την εκπληκτική κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο:

They did ask nicely 🤷🏾‍♂️😂 pic.twitter.com/lA9rJzNVVw

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) April 8, 2023