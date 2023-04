Μια… άτυχη στιγμή είχε ο Χρήστος Τζόλης στην προθέρμανση της Νόριτς πριν το ματς με την Ρόδεραμ. Ο 21χρονος έκανε ένα δυνατό σουτ, η μπάλα πήγε στις εξέδρες και χτύπησε καταλάθος έναν οπαδό.

Ο Τζόλης αμέσως ανέβηκε στην κερκίδα για να ζητήσει συγγνώμη και του έδωσε τη φανέλα. Αμέσως ο Έλληνας διεθνής γνώρισε το χειροκρότημα.

Tzolis hit a fan in the warm up with a shot, then asked to come into the stand and give them a shirt to apologise. Good gesture #NCFC 💛💚 pic.twitter.com/kGQEkhogNo

