ChatGPT: Μετά τα πτυχία, τις ξένες γλώσσες, τις συνταγές και τόσα άλλα στα οποία πειραματίζονται ειδικοί και χρήστες, η εφαρμογή δημιούργησε και την πιο ισχυρή ποδοσφαιρική ομάδα.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τερματοφύλακας της ομάδας θα ήταν νυν αρχηγός της Πάρμα, 45χρονος Τζιανλουίτζι Μπουφόν.

Παράλληλα, μπροστά του η γραμμή τεσσάρων παικτών (από τα δεξιά προς τα αριστερά) αποτελείται από τους Καφού, Φράνκο Μπαρέζι, Φραντς Μπεκενμάουερ και Πάολο Μαλντίνι.

Στη συνέχεια, οι τρεις «μέσοι» είναι οι, Γιόχαν Κρόιφ, Ζινεντίν Ζιντάν και Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Στην επίθεση εκατέρωθεν του Πελέ είναι οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Chat GPT reveals “The Best 11 Of All Time” 🤩 pic.twitter.com/rryxNaLPK7

