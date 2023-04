Σε συμφωνία με τον Σακίλ ΜακΚίσικ για την επέκταση της συνεργασίας τους ήρθε ο Ολυμπιακός!

Με ανακοίνωσή της, η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ γνωστοποίησε το απόγευμα της Τρίτης (11/04) πως τα βρήκε σε όλα με τον Αμερικανό γκαρντ για την επέκταση της συνεργασίας τους μέχρι το καλοκαίρι του 2025!

Μάλιστα, η διοίκηση του συλλόγου θέλησε να ενημερώσει τον κόσμο της ομάδας με ένα πολύ πρωτότυπο όσο και ιδιαίτερο βίντεο στα social media, εκεί όπου ο 32χρονος άσος βρέθηκε σε spa και έμαθε τα ευχάριστα της ανανέωσης!

Να θυμίσουμε πως ο ΜακΚίσικ βρίσκεται στο λιμάνι από τον Φεβρουάριο του 2020, όντας τα τελευταία χρόνια σημαντικό κομμάτι στη μηχανή του Γιώργου Μπαρτζώκα και στις επιτυχίες των «ερυθρόλευκων» σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Σακίλ ΜακΚίσικ μέχρι το καλοκαίρι του 2025.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος ήρθε στην ομάδα μας τον Φεβρουάριου του 2020, συναντήθηκε σήμερα (11/04) με τους Προέδρους, κυρίους Γιώργο και Παναγιώτη Αγγελόπουλο και έβαλε την υπογραφή του στο νέο του συμβόλαιο».

🙃📹 😉 That’s true rejuvenation! Watch the Full Video and you will figure everything out!

@ShaqInTheBox secured his seat for next season (2023-24).

Did you? 🎟️ https://t.co/7CuTq2WlEE (https://t.co/7CuTq2WlEE)

#OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/3UEG5otD46

— OLYMPIACOS BC (@Olympiacos_BC) April 11, 2023