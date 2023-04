Τη μεγαλύτερη έκπληξη στο τουρνουά Monte Carlo Masters έκανε, το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης ο Λορέντσο Μουζέτι, ο οποίος στη φάση των «16» απέκλεισε το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου, Νόβακ Τζόκοβιτς, σε αγώνα που διεξήχθη σε δύο δόσεις, λόγω της βροχής που διέκοψε το παιχνίδι.

Ο Ιταλός, παρότι βρέθηκε να χάνει 1-0 στα σετ (6-4) από τον Τζόκοβιτς, στη συνέχεια, έπαιξε καταπληκτικό τένις και έφτασε στη μεγαλύτερη νίκη της καριέρας του με 7-5, 6-4.

Είναι η πρώτη φορά που παίρνει το «εισιτήριο» για τους προημιτελικούς του χωμάτινου τουρνουά 1.000 της ATP, το οποίο διεξάγεται στο Πριγκιπάτο.

Παιχνίδι με μεγάλες συγκινήσεις, ανατροπές και… διακοπή για περίπου μια ώρα, εξαιτίας της βροχής, διεξήχθη σήμερα στο Μόντε Κάρλο ανάμεσα σε Τζόκοβιτς και Μουζέτι.

Για τον Μουζέτι η 3η πρόκριση εφέτος στο tour σε προημιτελική φάση προήλθε από την 9η νίκη μέσα στο 2023, αλλά και την 5η καριέρας στο συγκεκριμένο τουρνουά.

Ήταν η «παρθενική» απέναντι στον κάτοχο των 22 τίτλων Grand Slam, έπειτα από τρεις σερί ήττες στις αναμετρήσεις του με τον Σέρβο Τζόκοβιτς, συμπεριλαμβανομένης εκείνης με την τεράστια ανατροπή στο Roland Garros του 2021.

Η διοργάνωση δεν ταιριάζει πολύ στον «Νόλε», ο οποίος μετά τον τίτλο του, το 2015, μέχρι και σήμερα μετρά μόλις δύο παρουσίες στους «8» του Μόντε Κάρλο (2017, 2019), ενώ η σημερινή του ήττα ήταν μόλις η 4η από Ιταλό τενίστα (47-4 το ρεκόρ), με την τελευταία το 2020 στα προημιτελικά του indoor τουρνουά της Βιέννης.

Take a bow 🙇‍♂️ @Lorenzo1Musetti stuns the top seed Novak Djokovic 4-6 7-5 6-4 to reach the quarter-finals.@ROLEXMCMASTERS | #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/T5xAB7hKJo

— ATP Tour (@atptour) April 13, 2023