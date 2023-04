O Τέιλορ Φριτζ χρειάστηκε μόλις 71 λεπτά και να παραχωρήσει μόλις 6 games στον δις πρωταθλητή του Monte Carlo Masters, Στέφανο Τσιτσιπά, για να επικρατήσει με 6-2, 6-4 εξασφαλίζοντας, έτσι, την παρουσία του στα ημιτελικά του τουρνουά για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Το αποτέλεσμα αυτό στερεί από τον Τσιτσιπά, Νο 3 στο ράνκινγκ, την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πέρυσι, ενώ ο Αμερικανός, Νο 10 στην παγκόσμια κατάταξη, θα κοντραριστεί με τον Αντρέι Ρούμπλεφ για μια θέση στον μεγάλο τελικό.

Κυρίαρχος ο Φριτζ στο πρώτο σετ, κατάφερε να φτάσει στη νίκη (6-2) μετά από μόλις 30 λεπτά.

Ο Αμερικανός ξεκίνησε εντυπωσιακά, «σπάζοντας» το σερβίς του Τσιτσιπά, κράτησε το δικό του (2-0) και έκανε δεύτερο break (3-0), προτού φτάσει με κεκτημένη ταχύτητα στο τέταρτο γκέιμ μέσα σε 15 λεπτά.

Στο 5ο γκέιμ αντέδρασε ο Τσιτσιπάς μείωσε σε 4-1, προτού ο Φριτζ κρατήσει το σερβίς του με άνεση, για να κάνει το 5-1. Ο Έλληνας πρωταθλητής μείωσε εκ νέου σε 5-2, όμως, ο Αμερικανός έκλεισε το πρώτο σετ χωρίς να χάσει πόντο στο 8ο και τελευταίο γκέιμ.

Στο 2ο σετ, Τσιτσιπάς και Φριτζ κράτησαν εύκολα ή δύσκολα τα σερβίς τους (1-0,1-1,2-1,2-2, 3-2,3-3) έως το έβδομο, όταν ο Αμερικανός έκανε το μπρέικ (το τρίτο στο παιχνίδι) για να μπει μπροστά στο σκορ (4-3) στο πιο κρίσιμο σημείο του αγώνα.

Άμεση ήταν η απάντηση του Στέφανου Τσιτσιπά, κάνοντας -με τη σειρά του- μπρέικ, ισοφαρίζοντας σε 4-4. Ωστόσο, ο Έλληνας πρωταθλητής δεν μπόρεσε να κρατήσει το σερβίς του, είδε τον Φριτζ να κάνει νέο μπρέικ (2ο στη σειρά και 4ο συνολικά στο ματς), μένοντας πίσω στο σκορ (4-5), προτού ο Αμερικανός στο δικό του σερβίς φτάσει στη μεγάλη νίκη (6-4).

It’s TAYLOR’S TIME 🕰️@Taylor_Fritz97 takes out defending champ Tsitsipas 6-2 6-4 to make the final 4 in Monte Carlo! #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/23V9nKtTpB

— Rolex Monte-Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 14, 2023