Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ο τραυματισμός του έφερε και την ήττα της ομάδας του από τους Μαϊάμι Χιτ με 130-117.

O Έλληνας σούπερ σταρ είχε μία άσχημη πτώση στο παρκέ, η οποία προκάλεσε τραυματισμό στη μέση. Ο Γιάννης αποχώρησε και επέστρεψε στο παιχνίδι μην μπορώντας να βοηθήσει και έφυγε οριστικά από τον αγώνα.

Σε αυτό το διάστημα σκόραρε 6 πόντους (2/4 δίποντα, 2/4 βολές), μάζεψε τρία ριμπάουντ και έκανε ένα λάθος.

«Έγινε μια ακτινογραφία που ήταν καθαρή», είπε ο προπονητής των Μπακς, Μάικ Μπούντενχολζερ, «άρα θα τον παρακολουθήσουμε, θα δούμε πώς θα τα πάει», πρόσθεσε.

Το παιχνίδι 2 της σειράς είναι τα ξημερώματα της Πέμπτης, επίσης στο Μιλγουόκι.

Ο Αντετοκούνμπο, δύο φορές MVP αλλά και εκ νέου φιναλίστ για το βραβείο του πρωταθλήματος 2022/23, έπεσε με δύναμη στο πάτωμα μετά από φάουλ με 4:13 να απομένουν στο πρώτο δεκάλεπτο. Έκανε τη μία από τις δύο ελεύθερες βολές που ακολούθησαν και έμεινε στο παιχνίδι πριν πάει στα αποδυτήρια με 1:46 να απομένει για την περίοδο.

Μπήκε ξανά στο παιχνίδι με 9:56 για το δεύτερο δεκάλεπτο, αλλά επέστρεψε στα αποδυτήρια λιγότερο από δύο λεπτά αργότερα. Αργότερα το Μιλγουόκι ανακοίνωσε ότι δεν θα επέστρεφε για το υπόλοιπο της νύχτας.

«Απλώς δεν κινούνταν, δεν φαινόταν άνετα, με αυτοπεποίθηση, οπότε ένιωθε ότι ήταν το σωστό να μην παίξει», είπε ο Μάικ Μπουντενχόλζερ.

“Any good team you have to be able to play even without your best player…there’s a lot of talent in the locker room.”

Coach Bud ASL Press Conference: pic.twitter.com/Z9ybq2JIK9

— Milwaukee Bucks (@Bucks) April 17, 2023