Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν χρειάστηκε να ανεβάσει ρυθμούς και πήρε την πρόκριση, έπειτα από μια ώρα και 20 λεπτά στο Barcelona Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Σαποβάλοβ.

Στον τρίτο γύρο του Barcelona Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο5), ο οποίος δίχως να ανεβάσει στροφές επικράτησε εύκολα 2-0 του Πέντρο Κασίν (Νο68).

Στον επόμενο γύρο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Ντένις Σαποβάλοβ, ο οποίος νωρίτερα επικράτησε 2-0 σετ του Κόβαλικ. Οι δυο τους έχουν βρεθεί αντιμέτωποι τέσσερις φορές, με τον Καναδό (Νο28) να μετρά τρεις νίκες.

Το ματς: Ο αγώνας ξεκίνησε με πολλά ράλι με τους δύο αθλητές να ψάχνουν τα πατήματά τους. Ειδικά ο Στέφανος Τσιτσιπάς έδειχνε να βρίσκεται εκτός ρυθμού.

Ωστόσο, στο πέμπτο game δημιούργησε διπλή ευκαιρία για break και την εκμεταλλεύτηκε και έπειτα κράτησε το σερβίς του για να φτάσει ελεγχόμενα στο 1-0 με 6-4.

Με την έναρξη του δεύτερου σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε με τρομερή ενέργεια και έχοντας πλέον διαβάσει το παιχνίδι του αντιπάλου του, κατάφερε να προηγηθεί με 4-0.

Η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στους δύο αντιπάλους δεν επέτρεπε να αλλάξει κάτι από εκεί και πέρα, με τον Τσιτσιπά να κλείνει φυσιολογικά το δεύτερο σετ με 6-2 και να παίρνει την πρόκριση.

Bouncing back 🔄

After his Monte-Carlo exit, @steftsitsipas rebounds with an impressive 6-4 6-2 win over Cachin#BCNOpenBS pic.twitter.com/KpSA2LokFX

— Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2023