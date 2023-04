Επιβλητικός ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο5) απέναντι στον Ντένις Σαποβάλοβ, καθώς επικράτησε του Καναδού με 2-0 (6-3, 6-2) σετ στον τρίτο γύρο του Barcelona Open και πήρε μια εύκολη πρόκριση για τα προημιτελικά της διοργάνωσης σε 1 ώρα και 17 λεπτά.

Ο Έλληνας τενίστας, με δύο break point και 8 αβίαστα λάθη του αντιπάλου του, “καθάρισε” εύκολα το πρώτο σετ σε 38 λεπτά, παίρνοντας το με 6-3.

Στον προημιτελικό ο Νο5 του κόσμου θα αντιμετωπίσει τον Άλεξ Ντεμινόρ. Αυτή είναι η 3η σερί χρονιά για τον Τσιτσιπά που προκρίνεται στους “8” του τουρνουά και η 4η συνολικά στην καριέρα του.

Moving through 🙌

Two-time finalist @steftsitsipas defeats Shapovalov 6-3 6-2 to make the last 8 in Barcelona!#BCNOpenBS pic.twitter.com/RRdKbZAdVX

