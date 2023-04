Euroleague: Η ομάδα του Ολυμπιακού είχε μία σειρά από sold out στο ΣΕΦ.

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού στήριξαν την ομάδα του Μπαρτζώκα σε όλα τα εντός έδρας παιχνίδια της ομάδας στη Euroleague, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από τις πωλήσεις των εισιτηρίων.

Οι Πειραιώτες είχαν 10.224 οπαδούς τους, κατά μέσο όρο, στους αγώνες της Euroleague και έτσι βρέθηκαν στην 5η θέση της σχετική λίστας, με την Παρτιζάν να κερδίζει την κορυφή με 17.763 εισιτήρια. Δεύτερη ήταν η Ζάλγκιρις, ενώ ακολούθησαν η Αναντολού Εφές και η Μακάμπι Τελ Αβίβ.

The EuroLeague regular season sets attendance records 📈

The 2022-23 regular season averaged the highest attendance of any on record with an average of 8,748 spectators per game 👏https://t.co/nNnxXNYfEC pic.twitter.com/Eq4cKr16F3

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 21, 2023