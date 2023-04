Με τον Γιαν Βέσελι να βάζει 26 πόντους και τον Νίκολα Μίροτιτς να προσθέτει άλλους 22, η Μπαρτσελόνα επικράτησε με 89-81 της Ζάλγκιρις και έκανε το 2/2 μέσα στο Παλαού Μπλαουγκράνα. Πλέον, η σειρά μεταφέρεται στο Κάουνας, εκεί όπου η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα ψάξει την τρίτη νίκη που θα της εξασφαλίσει το εισιτήριο για το Final Four της Euroleague.

Η Ζάλγκιρις ήταν πολύ πιο ανταγωνιστική, συγκριτικά με το πρώτο ματς, ωστόσο, στο τέλος πέταξε πολλές ευκαιρίες στα σκουπίδια.

Πεισμωμένη από τη βαριά ήττα στο Game 1, η Ζάλγκιρις μπήκε αποφασισμένη στο παρκέ στο δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Με μπροστάρη τον Εντγκάρας Ουλανόβας, ο οποίος έβαλε 8 πόντους (1/1 δίποντο, 1/1 τρίποντο, 3/3 βολές) οι Λιθουανοί έκλεισαν το δεκάλεπτο με προβάδισμα βραχείας κεφαλής (20-21, 10′).

Οι Λιθουανοί συνέχισαν να βάζουν δύσκολα στην Μπαρτσελόνα, όμως ο Γιαν Βέσελι έμοιαζε ασταμάτητος. Ο Τσέχος σέντερ είχε 18 πόντους (6/7 δίποντα, 6/6 βολές), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 12’24” που αγωνίστηκε στο πρώτο μέρος και οι γηπεδούχοι πήγαν στα αποδυτήρια του Παλαού Μπλαουγκράνα με ένα ισχνό προβάδισμα (45-44, 20′).

Ο Νίκολα Μίροτιτς “εμφανίστηκε” στο ματς μετά την ανάπαυλα, βάζοντας 10 πόντους στην τρίτη περίοδο. Η Μπάρτσα συνέχισε βέβαια να αισθάνεται την καυτή ανάσα της Ζάλγκιρις, που έπαιρνε πράγματα από όλους τους παίκτες της για να προηγηθεί (65-66) 4″ πριν το 30′. Ο Νίκολας Λαπροβίτολα έβαλε, όμως, ένα σπουδαίο τρίποντο από την κορυφή της ρακέτας στην εκπνοή για το 68-66.

