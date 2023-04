Ο Μεξικανός «πιλότος» της Red Bull έκανε εξαιρετικό αγώνα και κατάφερε να προσπεράσει στον 8ο γύρο (από τους 17 του σπριντ) τον κάτοχο της pole position στο κυριακάτικο (30/4) Γκραν Πρι, Σαρλ Λεκλέρ.

Ο Πέρες πήρε τους οκτώ βαθμούς της νίκης στο πρώτο Sprint Race της Formula 1, με τον Μονεγάσκο να τερματίζει πίσω του και τον Μαξ Φερστάπεν να συμπληρώνει την πρώτη τριάδα με τη δεύτερη Red Bull.

Checo is a master of these Baku streets! 😮‍💨

He adds to his esteemed record in Azerbaijan a #F1Sprint victory 🏆#AzerbaijanGP #F1 @redbullracing @SChecoPerez pic.twitter.com/8QI6AT9pWq

