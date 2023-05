Στα προημιτελικά του Madrid Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκκαρη (Νο9), η οποία επικράτησε 2-0 (6-4, 6-4) της Πάολα Μπαντόσα (Νο42). Στη φάση των 8, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει την Μπέγκου (Νο35).

Η Μαρία Σάκκαρη (Νο9) προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Μαδρίτης. Στην Caja Magica, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρα επικράτησε 2-0 της Πάολα Μπαντόσα (Νο42) δείχνοντας τη συγκέντρωσή της κατά τη διάρκεια του αγώνα, αξιοποιώντας τα αδύναμα σημεία της Ισπανίδας.

Στα προημιτελικά, η Μαρία Σάκκαρη θα βρει απέναντί της την Ιρίνα-Καμέλια Μπέγκου (Νο35 της κατάταξης), η οποία απέκλεισε τη Σαμσόνοβα (Νο18) νωρίτερα με 2-0 σετ.

Οι δύο αθλήτριες πήγαιναν χέρι χέρι μέχρι και το 3-3 και καμία δεν μπορούσε στα πρώτα games να ξεχωρίσει. Τελικά, τα κατάφερε η Σάκκαρη, η οποία στο έβδομο game επιβλήθηκε χωρίς να χάσει πόντο. Η κορυφαία Ελληνίδα αθλήτρια διατήρησε τη συγκέντρωσή της και έτσι πανηγύρισε το πρώτο σετ με 6-4.

Μάλιστα, ξεκίνησε με φόρα το δεύτερο σετ και έκανε το break στο πρώτο game απέναντι στην αντίπαλό της. Η Μπαντόσα προσπάθησε να πάρει πίσω το προβάδισμα της Σάκκαρη, χωρίς αποτέλεσμα. Η Μαρία, σε καμία περίπτωση, δεν έχασε τη συγκέντρωσή της και παρέμενε σταθερά μπροστά.

Η Σάκκαρη είχε το βλέμμα της “καρφωμένο” στη νίκη, δεν άφησε την Ισπανίδα να ξαναμπεί πιο δυνατά στο παιχνίδι και έτσι έκλεισε το δεύτερο σετ με 6-4.

Hellenic heroine 🇬🇷🙌@mariasakkari books her place in the quarters with a straight sets victory over Badosa!#MMOpen pic.twitter.com/LRlLjxtDip

— Tennis Channel (@TennisChannel) May 1, 2023