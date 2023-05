Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το video που δείχνει τους χούλιγκαν να επιτίθενται με δολοφονικές διαθέσεις στον αστέρα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Αλέξι Σβεντ, μετά την ήττα από τη Λοκομοτίβ Κουμπάν, η οποία έφερε τον αποκλεισμό της ρωσικής αρκούδας από τη συνέχεια των playoffs της VTB League.

Όπως αναφέρουν οι ρωσικές Αρχές, οι άνδρες που επιτέθηκαν στον Σβεντ, στέλνοντάς τον στο νοσοκομείο με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, ήταν πέντε και το εν λόγω ειδεχθές σκηνικό καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, οι οποίες βρίσκονταν κοντά στο εστιατόριο από όπου εξήλθε ο Σβεντ όταν έπεσε θύμα της επίθεσης.

As some Russian media have reported, there were 5 men attacking Shved. He’s got a closed craniocerebral injury. https://t.co/cVlUctGn8V pic.twitter.com/eTRJEAU8xG

