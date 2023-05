Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποδέχθηκε τη μυθική προσφορά της Αλ Νασρ και μετακόμισε στη Σαουδική Αραβία, και το γεγονός αυτό φαίνεται πως έχει ανοίξει την όρεξη στους αντιπάλους της για να απαντήσουν με αντίστοιχο μεγάλο χτύπημα.

Όπου μεγάλο χτύπημα φέρτε στο μυαλό σας τον Λιονέλ Μέσι, με τον Αργεντινό παγκόσμιο πρωταθλητή να μοιάζει αυτήν τη στιγμή κοντά στο να επιστρέψει στην Μπαρτσελόνα, έπειτα από μια διετία στην Παρί, αλλά η Αλ Χιλάλ να μην είναι διατεθειμένη να πέσει αμαχητί στη μάχη της απόκτησής του.

🚨💥 EXCL |#Messi–#AlHilal: during the last meeting, the 🇸🇦 club raised a new offer ($500m/year) to the 🇦🇷.

⏳ Leo asked for 1 month to decide and evaluate any proposals from 🇪🇺 teams.

🤝 They reached a gentleman agreement: if no suitable bids arrive, Messi’ll join AlHilal.🐓⚽ pic.twitter.com/ezcp6rujqd

— Rudy Galetti (@RudyGaletti) May 3, 2023