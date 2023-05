Με το… κόκκινο χαλί των Oscars έμοιαζαν οι εξέδρες της «Crypto.com Arena» για το Game 3 των Λέικερς με τους Γουόριορς, το οποίο παρακολούθησε μεγάλη ποικιλία διασήμων.

Ένας εξ αυτών ήταν και ο γνωστός ηθοποιός του Χόλιγουντ, Γούντι Χάρελσον. Ο πρωταγωνιστής της δημοφιλούς μπασκετικής ταινίας «White men can’t jump» βρέθηκε στο γήπεδο και θαύμασε την ομάδα του, τους Λέικερς, ζώντας και με… το παραπάνω την αναμέτρηση!

Μάλιστα, όταν ο ΝτιΆντζελο Ράσελ έτρεξε ένα γρήγορο 5-0 με τρίποντο και λέι απ στον αιφνιδιασμό, ο Χάρελσον… τρελάθηκε, καθώς σηκώθηκε από την καρέκλα του φωνάζοντας

«Ω, Θεέ μου!».

D’Lo got Woody Harrelson out his seat 👏 pic.twitter.com/XmhUhbDEhk

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) May 7, 2023