Σε μια πολύ όμορφη κίνηση προχωράει ο Άγιαξ, θέλοντας να αποζημιώσει τους οπαδούς του που ταξίδεψαν 180 χιλιόμετρα, από το Άμστερνταμ ως το Χρόνινχεν.

Το ματς των δύο ομάδων, όμως, διεκόπη μόλις στο 9ο λεπτό μετά από ταραχές των οπαδών της Χρόνιχνεν και η τύχη του θα καθοριστεί στις αίθουσες των δικαστηρίων.

FC Groningen – Ajax has been suspended after 10 minutes of playing due to multiple incidents in which fireworks were thrown onto the pitch.

But as always: thank you fans for your unconditional support! ❌❌❌ pic.twitter.com/36mNH0Dsvs

— AFC Ajax (@AFCAjax) May 14, 2023