Με διάφορα δημοσιεύματα περί αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τους Μπακς να έχουν κάνει την εμφάνισή τους εδώ και μερικές μέρες στις ΗΠΑ, οι φίλοι του NBA αγωνιούν να μάθουν αν ο Greek Freak θα παραμείνει «ελάφι» ή αν θα αποχωρήσει για… άλλες πολιτείες.

Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες έχει κυκλοφορήσει ένα βίντεο, το οποίο παρουσιάζει τον σταρ των Μπακς να απαντάει σε έναν φίλαθλο που τον ρώτησε αν θα πάει στους Γουόριορς.

Η αντίδρασή του… αινιγματική, αφού απέφυγε να απαντήσει ευθέως και αρκέστηκε σε ένα πλατύ χαμόγελο, ρίχνοντας ακόμα περισσότερο λάδι στη φωτιά!

could it really happen?😦😦😦 pic.twitter.com/IDgl557JMg

— sports enthusiast 🫥 (@imspenser_6) May 18, 2023